Sanità al centro del confronto | Giani e Tomasi divisi sulle risorse
Case di comunità, violenza contro gli operatori sanitari, malattie croniche, pronto soccorso e fine vita. Sono i cinque temi affrontati nel confronto tra i tre candidati alle prossime elezioni regionali in materia di sanità. A incontrare i membri dell’Ordine dei medici di Firenze e Pisa sono il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: sanit - centro
PIÙ SANITÀ NEI PICCOLI CENTRI. MAZZA: POTENZIARE IL CENTRO PRELIEVI DI CALOVETO PER DIFENDERE LE AREE INTERNE CALOVETO (CS), mercoledì 17 settembre 2025 – Senza servizi le aree interne rischiano di spegnersi. Per questo diventa - facebook.com Vai su Facebook
Sanità al centro del confronto: Giani e Tomasi divisi sulle risorse - Case di comunità, violenza contro gli operatori sanitari, malattie croniche, pronto soccorso e fine vita. Da firenzetoday.it
Sanità: il confronto tra Bundu, Giani e Tomasi - Draghi (FdI): “Non più assistenza gratuita agli stranieri”. Si legge su nove.firenze.it