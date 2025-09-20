Sanchez brilla col Siviglia | dopo l’assist arriva il primo gol per l’ex Inter! La sua prestazione contro l’Alaves

Sanchez brilla col Siviglia: dopo l’assist arriva il primo gol per l’ex Inter! La sua prestazione contro il Deportivo Alaves in campionato. Alexis Sanchez, attaccante cileno con un passato importante in Serie A tra Inter e Udinese, si conferma ancora una volta decisivo in campo. Nel match di campionato contro l’ Alaves, l’ex nerazzurro ha siglato il gol del definitivo 2-1, regalando così tre punti fondamentali al Siviglia. La rete di Sanchez, arrivata nel secondo tempo, ha chiuso una partita combattuta e ha premiato la determinazione della squadra guidata da Matías Almeyda, tecnico esperto di tattiche offensive e di gestione dei campioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

