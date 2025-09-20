San Vincenzo rubata la bandiera della Palestina issata al Marinaio Il sindaco | Ferma condanna di un atto vergognoso
La bandiera della Palestina, issata venerdì scorso 12 settembre lungo la passeggiata del Marinaio nell’ambito della manifestazione 'Sulla rotta di Gaza' per esprimere vicinanza al popolo palestinese e chiedere a gran voce la pace, é stata ammainata e rubata nella notte tra venerdì 19 e sabato 20. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
