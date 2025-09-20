San Vincenzo rubata la bandiera della Palestina issata al Marinaio Il sindaco | Ferma condanna di un atto vergognoso

Livornotoday.it | 20 set 2025

La bandiera della Palestina, issata venerdì scorso 12 settembre lungo la passeggiata del Marinaio nell’ambito della manifestazione 'Sulla rotta di Gaza' per esprimere vicinanza al popolo palestinese e chiedere a gran voce la pace, é stata ammainata e rubata nella notte tra venerdì 19 e sabato 20. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

