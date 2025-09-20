San Siro Inter scontro in Comune sulla delibera | il fronte del no cresce a sette consiglieri
San Siro Inter, polemiche in Commissione e proteste in piazza: tra cavilli, accuse e comitati cittadini. La situazione spiegata da La Repubblica. Il dibattito sul futuro di San Siro continua a dividere la politica milanese. Come riportato da Repubblica, la prima seduta della maxi commissione consiliare convocata per presentare la delibera sulla vendita dello stadio di Inter e Milan e delle aree circostanti si è trasformata subito in terreno di scontro. «Tra burocrazia, cavilli e regole. È già guerra tra i consiglieri sulla delibera per la vendita di San Siro», scrive il quotidiano. Il centrodestra ha contestato il mancato rispetto delle tempistiche di convocazione della commissione, con l’obiettivo di chiedere l’annullamento della riunione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter, San Siro vietato ai tifosi non graditi: respinte decine di richieste di rinnovo
Biglietti per disabili, San Siro svolta: “Potrò vedere l’Inter quando voglio senza dipendere da un sorteggio. Ma perché c’è voluto tanto tempo?”
Inter, è il top player che infiammerà San Siro: ma c’è un problema di non poco conto
Cessione San Siro a Milan e Inter: scatta il "voto-mercato" in vista del Consiglio Comunale. La situazione
In vista della sfida di domenica prossima San Siro contro l'Inter in casa Sassuolo si prospettano poche varianti rispetto all'ultima uscita in cui i neroverdi si sono aggiudicati i primi tre punti del torneo superando la Lazio.
