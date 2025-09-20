San Siro Inter scontro in Comune sulla delibera | il fronte del no cresce a sette consiglieri

San Siro Inter, polemiche in Commissione e proteste in piazza: tra cavilli, accuse e comitati cittadini. La situazione spiegata da La Repubblica. Il dibattito sul futuro di San Siro continua a dividere la politica milanese. Come riportato da Repubblica, la prima seduta della maxi commissione consiliare convocata per presentare la delibera sulla vendita dello stadio di Inter e Milan e delle aree circostanti si è trasformata subito in terreno di scontro. «Tra burocrazia, cavilli e regole. È già guerra tra i consiglieri sulla delibera per la vendita di San Siro», scrive il quotidiano. Il centrodestra ha contestato il mancato rispetto delle tempistiche di convocazione della commissione, con l’obiettivo di chiedere l’annullamento della riunione. 🔗 Leggi su Internews24.com

