San Siro Inter delibera in salita | clima teso a Palazzo Marino opposizione compatta Le ultime

Cessione San Siro, la vendita ai club diventa un caso politico: debutto tra polemiche e scadenze serrate. Gli aggiornamenti di Libero. L’iter per la cessione di San Siro a Inter e Milan prosegue tra tensioni politiche e complicazioni procedurali. Come riportato da Libero, «il debutto della delibera sulla vendita di San Siro è stato tutt’altro che tranquillo, sia a Palazzo Marino che fuori». La prima seduta della maxi commissione, che ha riunito sette organismi in un colpo solo, si è infatti aperta tra veleni e contestazioni. Il centrodestra ha immediatamente sollevato dubbi sulla legittimità della convocazione, definendola «irregolare» e chiedendo di rivedere l’intero percorso. 🔗 Leggi su Internews24.com

