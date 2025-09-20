San Siro Inter delibera in salita | clima teso a Palazzo Marino opposizione compatta Le ultime
Cessione San Siro, la vendita ai club diventa un caso politico: debutto tra polemiche e scadenze serrate. Gli aggiornamenti di Libero. L’iter per la cessione di San Siro a Inter e Milan prosegue tra tensioni politiche e complicazioni procedurali. Come riportato da Libero, «il debutto della delibera sulla vendita di San Siro è stato tutt’altro che tranquillo, sia a Palazzo Marino che fuori». La prima seduta della maxi commissione, che ha riunito sette organismi in un colpo solo, si è infatti aperta tra veleni e contestazioni. Il centrodestra ha immediatamente sollevato dubbi sulla legittimità della convocazione, definendola «irregolare» e chiedendo di rivedere l’intero percorso. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: siro - inter
Inter, San Siro vietato ai tifosi non graditi: respinte decine di richieste di rinnovo
Biglietti per disabili, San Siro svolta: “Potrò vedere l’Inter quando voglio senza dipendere da un sorteggio. Ma perché c’è voluto tanto tempo?”
Inter, è il top player che infiammerà San Siro: ma c’è un problema di non poco conto
Domenica l’Inter sfiderà nella cornice del San Siro il Sassuolo ? I biglietti per assistere al match sono ancora disponibili: risposta, dunque, ancora timida da parte dei tifosi #Inter #InterSassuolo #SerieA #SpazioInter Vai su Facebook
San Siro venduto a Inter e Milan? L’accordo in Giunta c’è. Aspettando il voto in Consiglio, riviviamo storici momenti al Meazza con Striscia e @CriMilitello #Striscialanotizia - X Vai su X
Sala sulla vendita dello stadio San Siro: «Accordo con Inter e Milan, domani la delibera in giunta. La Ztl? Contro chi vuole sgasare in Lamborghini»; La Giunta approva la delibera per cedere San Siro, ma il comune si spacca; San Siro, la giunta del Comune di Milano approva la delibera per la vendita a Milan e Inter.
Le chiavi di San Siro a Inter e Milan? Un quartiere esclusivo sul modello del distretto CityLife - I club prevedono «oltre 11 milioni di visitatori l’anno» con la promessa di «tre miliardi di indotto e 16mila posti di lavoro», ma i ri ... Scrive editorialedomani.it
San Siro, la Giunta approva la delibera di vendita a Milan e Inter. Ora l’ultima sfida politica - Ora la corsa contro il tempo per portare il documento in Consiglio comunale e trovare una maggioranza ... Riporta panorama.it