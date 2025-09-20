San Siro giovedì il voto del Consiglio Comunale | perché si è sul filo del rasoio

San Siro. Il futuro di San Siro si gioca sul filo del rasoio. Nei prossimi giorni il Consiglio Comunale di Milano sarà chiamato a discutere la delibera per la vendita dello stadio e delle aree circostanti, passaggio cruciale per avviare il progetto del nuovo impianto. Ma la strada è tutt’altro che semplice: il fronte dei contrari nella maggioranza si allarga e la tenuta politica appare sempre più fragile, mentre incombe la scadenza fissata per il 30 settembre, ultimo giorno utile per accettare l’offerta presentata da Inter e Milan. Al momento i voti certi a favore non bastano a garantire la maggioranza assoluta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it