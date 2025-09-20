san settimio tombola a numero chiuso e pista da ballo

Un’area musicale anni Cinquanta con street food, drink e una pista da ballo all’interno della fiera di San Settimio: il ‘ vintage festival ’ da martedì a giovedì. La tombolata di San Settimio, lunedì, ancora a numero chiuso ma per 3.600 persone (erano 2.980 dello scorso anno) per le normative sulla sicurezza. Le cartelle saranno vendute solo in piazza della Repubblica dalle 18,30. Alle 20,30 l’estrazione con 6mila euro di montepremi. Sono le due principali novità della quattro giorni di festa che la città si appresta a vivere da lunedì giorno del patrono San Settimio (con l’anteprima della fiera ) a giovedì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

