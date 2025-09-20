San Settimio tombola a numero chiuso e pista da ballo

Ilrestodelcarlino.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’area musicale anni Cinquanta con street food, drink e una pista da ballo all’interno della fiera di San Settimio: il ‘ vintage festival ’ da martedì a giovedì. La tombolata di San Settimio, lunedì, ancora a numero chiuso ma per 3.600 persone (erano 2.980 dello scorso anno) per le normative sulla sicurezza. Le cartelle saranno vendute solo in piazza della Repubblica dalle 18,30. Alle 20,30 l’estrazione con 6mila euro di montepremi. Sono le due principali novità della quattro giorni di festa che la città si appresta a vivere da lunedì giorno del patrono San Settimio (con l’anteprima della fiera ) a giovedì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

san settimio tombola a numero chiuso e pista da ballo

© Ilrestodelcarlino.it - San Settimio, tombola a numero chiuso e pista da ballo

In questa notizia si parla di: settimio - tombola

Tombola di San Settimio; San Settimio, tombola a numero chiuso e pista da ballo; Jesi, San Settimio: Tombola per 3.600 e Fiere per 515 banchi.

san settimio tombola numeroA Jesi ritornano le Fiere con 515 operatori: maxi tombola, limite di 3600 accessi - Lunedì, giorno del patrono, si terrà la maxi tombola di piazza della Repubblica, contingentata a un massimo di 3. Come scrive corriereadriatico.it

San Settimio, la tombola in piazza a numero chiuso - L’Avis: "Il prossimo anno traslochiamo" Addio al colpo d’occhio della piazza gremita per la tombola di San ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: San Settimio Tombola Numero