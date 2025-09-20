San Piero Patti ricerche in corso per un 71enne scomparso
Dalle 14 di mercoledì 18 settembre i vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati nelle campagne di San Piero Patti, nel Messinese, per le ricerche di un uomo di 71 anni, che potrebbe essere ferito. Alle operazioni partecipano squadre dei distaccamenti di Patti e Sant’Agata di Militello, coordinate da un’Unità di Comando Locale inviata dalla sede centrale di Messina. Sul posto anche. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Santa Lucia del Mela lancia un appello urgente per ritrovare Letterio Bisazza, noto come Lillo, scomparso da casa mercoledì 17 settembre intorno alle ore 15. L’auto del cittadino è stata ritrovata nella zona di San Piero Patti, ma di Lillo non si hanno ancora not Vai su Facebook
