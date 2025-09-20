San Piero Patti ricerche in corso per un 71enne scomparso

Feedpress.me | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle 14 di mercoledì 18 settembre i vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati nelle campagne di San Piero Patti, nel Messinese, per le ricerche di un uomo di 71 anni, che potrebbe essere ferito. Alle operazioni partecipano squadre dei distaccamenti di Patti e Sant’Agata di Militello, coordinate da un’Unità di Comando Locale inviata dalla sede centrale di Messina. Sul posto anche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

san piero patti ricerche in corso per un 71enne scomparso

© Feedpress.me - San Piero Patti, ricerche in corso per un 71enne scomparso

In questa notizia si parla di: piero - patti

Uomo scomparso a Santa Lucia del Mela, l'appello del Comune. L'auto ritrovata a San Piero Patti; Aiutateci a ritrovarlo, appello del Comune per la scomparsa di Lillo Bisazza; Santa Lucia del Mela: ricerche in corso per il cittadino scomparso Letterio “Lillo” Bisazza.

san piero patti ricercheSan Piero Patti, ricerche in corso per un 71enne scomparso - Dalle 14 di mercoledì 18 settembre i vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati nelle campagne di San Piero Patti , nel Messinese, per le ricerche ... Da gazzettadelsud.it

Emilio Fede e quel legame inossidabile con San Piero Patti, cuore della sua giovinezza - Una vecchia casa padronale, situata proprio a ridosso di Piazza Duomo. Secondo 98zero.com

Cerca Video su questo argomento: San Piero Patti Ricerche