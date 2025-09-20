San Matteo 2025 | Salerno in fermento tra fede e tradizioni il programma e i dettagli
“La città di Salerno e tutta l’Arcidiocesi vivono ogni anno con gioia sempre nuova la festa patronale di San Matteo Apostolo ed Evangelista. Matteo, il pubblicano convertito, testimonia con la sua vita la forza trasformante della grazia: da uomo dedito agli interessi e ai calcoli, diventa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: matteo - salerno
Salerno piange Matteo Amaturo: il cordoglio del Comune e della Salernitana
"In Cammino" fa tappa a Salerno e Amalfi sulle orme degli apostoli Matteo e Andrea: il servizio su Rai 3
Alzata del Panno di San Matteo: ritorna il tradizionale appuntamento dedicato al Santo Patrono di Salerno
19 settembre 2025 - Cattedrale di Salerno La S. Messa nel secondo giorno del triduo di San Matteo è stata presieduta da S.E.R. Mons. Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa. Hanno partecipato i fedeli delle comunità parrocchiali della Forania di Salerno Ovest, a Vai su Facebook
Maxi operazione antimafia a Salerno: Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno eseguito 88 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, accusati a vario titolo di associazione di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, tentato omicidio, est - X Vai su X
San Matteo 2025: Salerno celebra il suo patrono; San Matteo 2025: concluse le Giornate Matteane, tra applausi e riflessioni; San Matteo 2025: concluse le Giornate Matteane, tra applausi e riflessioni.
San Matteo 2025, ecco il programma completo dei solenni festeggiamenti - Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi con il Parroco della Cattedrale, Don Felice Moliterno ... salernotoday.it scrive
Festa di San Matteo a Salerno, processione “sorvegliata” tra strade chiuse e divieti - È tutto pronto (o quasi) per il 21 settembre, giorno in cui i salernitani si ritroveranno a onorare il patrono della città, San Matteo. Scrive ilmattino.it