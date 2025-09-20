San Eustachio è una figura venerata nella tradizione cristiana e celebrata il 20 settembre. Conosciuto anche come Sant'Eustazio, la sua storia è avvolta nel mistero e nella leggenda, ma il suo culto è diffuso in varie parti del mondo. Chi era San Eustachio?. San Eustachio, noto anche come Placidus, era un generale romano che visse nel II secolo d.C. La leggenda narra che ebbe una visione di Cristo apparso tra le corna di un cervo mentre era a caccia. Questo evento segnò la sua conversione al cristianesimo insieme alla sua famiglia. Fu battezzato con il nome di Eustachio e divenne un fervente cristiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Eustachio: il Santo del 20 settembre e il suo culto nel mondo