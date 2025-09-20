Sampdoria crisi profonda | 4 ko su 4 Donati a un passo dall’esonero e tifosi in rivolta

Calcionews24.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Situazione sportivamente drammatica in casa blucerchiata La crisi della Sampdoria assume contorni storici. La sconfitta per 1-0 subita a Monza, decisa da un gol dell’ex Agustin Alvarez, sancisce la quarta sconfitta in altrettante partite di Serie B, inchiodando i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

sampdoria crisi profonda 4 ko su 4 donati a un passo dall8217esonero e tifosi in rivolta

© Calcionews24.com - Sampdoria, crisi profonda: 4 ko su 4. Donati a un passo dall’esonero e tifosi in rivolta

In questa notizia si parla di: sampdoria - crisi

Crisi Sampdoria: è già incubo, cosa manca e da dove ripartire per scacciare i fantasmi

Sampdoria Cesena 1-2: crisi per i blucerchiati, fischi al Ferraris e contestazione alla dirigenza

In 10, con un gol di De Paoli, la Samp spezza il sortilegio contro la cenerentola Cosenza e vince!; Santoro-Zanimacchia, il Modena c’è. Sottil debutta con una vittoria storica; Mantova-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Semplici. Pronti anche Oudin e Curto.

Sampdoria, crisi profonda: a Monza sconfitta horror, che papera di Coucke, Donati verso l’esonero? - Nel sabato della quarta giornata della Serie B 2025/2026 il Monza batte una Sampdoria sempre più in difficoltà, e che si complica la vita tra espulsioni ed errori madornali. Lo riporta sport.virgilio.it

Serie B 2025-2026: Monza-Sampdoria, le probabili formazioni - La squadra di Paolo Bianco, reduce da due trasferte avare di soddisfazioni, affronta i blucerchiati, già in crisi profonda. Riporta sportal.it

Cerca Video su questo argomento: Sampdoria Crisi Profonda 4