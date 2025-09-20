Serve una prestazione più convinta e convincente di quella messa in campo domenica per portare via punti dallo stadio ’Angelini’ di Chieti, e proprio questo è il primo e indispensabile passo in avanti da compiere. L’Inter SM Sammaurese deve fare vedere la sua versione più concentrata, più determinata contro un Chieti che in effetti in classifica è dietro di un punto visto che nelle prime due giornate gli abruzzesi hanno sempre pareggiato, domenica scorsa sul campo del Sora il Chieti era andato in vantaggio per tre volte ma è sempre stato raggiunto. Antonino Asta ritrova alcuni degli assenti della scorsa domenica, tornano a disposizione Bertani e Magnanini oltre a Conti che rientra dal turno di squalifica, resta però in forte dubbio Casolla sul quale magari saranno fatte valutazioni poco prima dell’incontro, oppure partirà dalla panchina ed entrerà se lo svolgimento dell’incontro lo richiederà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sammaurese d’anticipo. Oggi di scena a Chieti