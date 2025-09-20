Samb-Carpi la carica di Eusepi | Una partita aggressiva per vincere

"Faremo una partita aggressiva per vincere". Suona la carica Umberto Eusepi alla vigilia del match con il Carpi (fischio d’inizio alle ore 15). "Questa è la nostra mentalità – dice nel corso del magazine Venerdì Samb su La Nuova Riviera – e ci vogliamo rifare della sconfitta subìta al Riviera ad opera del Forlì. Nell’ultimo match casalingo abbiamo gestito male la partita. Non abbiamo rischiato nulla per settanta minuti ma poi ci siamo bloccati per sette minuti regalando la partita ai romagnoli. Sabato scorso a Piancastagnaio abbiamo disputato un ottimo primo tempo passando in vantaggio. Poi subito dopo il rigore prima assegnato e poi tolto, abbiamo preso il gol del pareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

