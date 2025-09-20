salvini sospende gli impegni per controlli medici confermata la presenza a pontida

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop agli appuntamenti della giornata. Il leader della Lega Matteo Salvini ha cancellato tutti gli impegni pubblici di oggi, sabato 20 settembre, per sottoporsi a controlli medici. La notizia è arrivata direttamente dal partito, che ha rassicurato circa le condizioni del vicepremier, sottolineando che non vi sono motivi di particolare preoccupazione. Il problema di salute. Secondo fonti (Corriere, Ansa e LaPresse) Salvini sarebbe sofferente per calcoli renali cosa che ha reso necessario sospendere gli appuntamenti previsti a Nogara e all’incontro con la Lega Giovani. Confermata la presenza al raduno del Carroccio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

