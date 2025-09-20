Salvini | siamo sempre quelli di 30 anni fa tutti contro di noi
Pontida (Bg), 20 set. (askanews) – “La Lega di oggi è la Lega di 30 anni fa: tv, radio, giornali ce l’hanno con noi. Baroni universitari, collettivi degli studenti, i grandi finanzieri, le grandi banche, i grandi sindacati, ci vedevano come un corpo estraneo da cancellare 30 anni fa, ci vedono come un imprevisto da cancellare anche oggi. Non ci sono riusciti 30 anni fa, non ci riusciranno oggi, e non ci riusciranno mai. La Lega è la Lega, se serve soli contro tutti, ma la Lega è la Lega”. Lo ha detto MAtteo Salvini dal palco dei giovani di Pontida. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: salvini - siamo
Autovelox, la mappa di Salvini e la verifica metrologica legale: a che punto siamo
Salvini benedice Tomasi (FdI). Stella: "Al centro ci siamo solo noi"
Il 'foggiano' Sarcina de 'Le Vibrazioni' dà del "trimone" a Salvini: "Siamo combinati male"
#Salvini: «Ci siamo quasi, per la riforma della Giustizia. Separare le carriere di chi giudica rispetto a quelle di chi indaga, togliere le correnti e quindi i vizi politici e ideologici da troppi tribunali è fondamentale. Ogni giorno vengono arrestati tre italiani normali c - facebook.com Vai su Facebook
#PontidaGiovani, siamo sempre #ControCorrente! Segui la diretta dal Pratone https://facebook.com/503150251166672/videos/1313491057066891… - X Vai su X
Salvini: siamo sempre quelli di 30 anni fa, tutti contro di noi; Salvini: «Spero che l'anno prossimo Alberto Stefani venga a Pontida da governatore del Veneto. Sarebbe il più giovane d'Italia»; Salvini a Napoli abbraccia la mamma di Giogiò: «Offrire ai giovani modelli culturali».
Salvini: siamo sempre quelli di 30 anni fa, tutti contro di noi - (askanews) – “La Lega di oggi è la Lega di 30 anni fa: tv, radio, giornali ce l’hanno con noi. Come scrive askanews.it
Meloni attacca i rivali: non ne azzeccano una. Noi uniti da 30 anni - Giorgia Meloni, in piazza Roma ad Ancona per Francesco Acquaroli, ricandidato alla presidenza delle Marche, al voto il 28 e 29 settembre, fa un c ... Riporta msn.com