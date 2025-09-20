Salvini ospite della tv israeliana dopo l’intervista finisce malissimo

Matteo Salvini è tornato a far discutere con un’intervista concessa ieri al canale israeliano i24 News, durante la quale ha difeso senza esitazioni l’operato dell’Idf a Gaza City. Il leader della Lega ha insistito sul diritto di Israele a continuare a “difendersi” contro Hamas, sottolineando come il Paese debba garantirsi “un futuro sereno”. Nel frattempo, però, da Gaza arrivano immagini di distruzione e di stragi che la comunità internazionale non esita più a definire genocidio, e nello stesso giorno Giorgia Meloni, da un palco ad Ancona, condannava apertamente l’azione israeliana definendola “sproporzionata” e non condivisibile dall’Italia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

