Salvini controlli medici | annullati oggi tutti gli impegni pubblici
Annullati gli impegni pubblici del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini previsti per oggi, sabato 20 settembre Il leader della Lega, fa sapere il suo staff, si sta sottoponendo a dei controlli medici. È confermata la presenza di domani a Pontida. A quanto si apprende, i controlli per il vicepremier e segretario leghista si sarebbe. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: salvini - controlli
Rinnovo patente agli anziani, Salvini vuole più controlli
Patente di guida agli anziani, Salvini verso giro di vite: "Controlli medici più approfonditi, test cognitivi e licenza limitata"
Il Ponte e il rischio infiltrazioni, Salvini: "Nessuno ha bypassato i controlli antimafia"
'Controlli medici' per Salvini, oggi annulla gli impegni. Sarà a Pontida domani. Lo staff: 'Nulla di preoccupante' #ANSA https://ow.ly/5LL350WZLe7 - X Vai su X
Torino porta nuova. Controlli in ingresso are binari pari a zero. Della serie dpr753/80 chi ti conosce. Security fa assente. Salvini cosa ci dici in merito? Vai su Facebook
Controlli medici per Salvini, annullati impegni di oggi; Controlli medici per Matteo Salvini, il leader della Lega annulla tutti gli impegni (ma sarà a Pontida); 'Controlli medici' per Salvini, annullati gli impegni di oggi.
Salvini annulla tutti gli impegni per controlli medici ma “domani sarà a Pontida” - Il leader della Lega si sta sottoponendo a dei controlli medici: “Nulla di preoccupante, confermata la presenza di domani a P ... Si legge su dire.it
'Controlli medici' per Salvini, annullati gli impegni di oggi - Il leader della Lega, fa sapere il suo staff, si sta sottoponendo a dei controlli medici: nulla di preoccupa ... Lo riporta msn.com