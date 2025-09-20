Salvini controlli medici | annullati oggi tutti gli impegni pubblici

Imolaoggi.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Annullati gli impegni pubblici del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini previsti per oggi, sabato 20 settembre Il leader della Lega, fa sapere il suo staff, si sta sottoponendo a dei controlli medici. È confermata la presenza di domani a Pontida. A quanto si apprende, i controlli per il vicepremier e segretario leghista si sarebbe. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

