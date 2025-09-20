Salvini appare a sorpresa in serata a Pontida I giovani della Lega contro Forza Italia Vannacci star | Noi eredi di Kirk

Feedpress.me | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una pre Pontida di lotta e senza peli sulla lingua contro migranti e avversari politici. L’anno scorso era toccato ad Antonio Tajani «scafista», per la battaglia sullo ius scholae, stavolta alla vigilia dello storico raduno leghista, i giovani del partito dedicano il loro «Vaffa" a Carlo Calenda. Colpevole di aver partecipato a una festa di Forza Italia nelle Marche, giorni fa. Ma è all’alleato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

