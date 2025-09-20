Salvini annulla tutti gli impegni pubblici oggi per controlli medici

Annullati gli impegni pubblici del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini previsti per oggi, sabato 20 settembre. Il leader della Lega, fa sapere il suo staff, si sta sottoponendo a dei controlli medici. È confermata la presenza di domani a Pontida.Salvini annulla gli impegni oggi 20. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: salvini - annulla

Tar di Roma annulla decreto Salvini sul foglio di servizio noleggio con conducente

Il Tar del Lazio annulla il decreto Salvini sul foglio di servizio Ncc

Il Tar del Lazio annulla il decreto Salvini sul foglio di servizio Ncc

L'ufficio stampa del leader della Lega rassicura: "Niente di preoccupante" https://dire.it/20-09-2025/1181761-salvini-annulla-tutti-impegni-per-controlli-medici-ma-domani-sara-pontida/… - X Vai su X

La Serietà! Madrid annulla un contratto d’armi da 700 milioni con Tel Aviv. E chiede che Israele sia escluso dalle competizioni sportive (e dall’Eurovision), Il governo spagnolo ha tenuto fede agli impegni presi dal premier Sanchez la settimana scorsa 15 Sette Vai su Facebook

Controlli medici per Matteo Salvini, il leader della Lega annulla tutti gli impegni (ma sarà a Pontida); Controlli medici per Matteo Salvini, annulla impegni di oggi. Domani sarà a Pontida; Salvini annulla tutti gli impegni per controlli medici ma domani sarà a Pontida.

Salvini annulla tutti gli impegni del sabato per controlli medici. Ma domani sarà a Pontida - Il leader della Lega si sta sottoponendo a dei controlli medici: "Nulla di preoccupante, confermata la presenza di domani a Pontida" ... Segnala huffingtonpost.it

Salvini annulla tutti gli impegni previsti per oggi. Lo staff: «Si sta sottoponendo a dei controlli medici» - Il leader della Lega, fa sapere il suo staff, si sta sottoponendo a dei controlli medici: nulla di preoccupante, ... ilmattino.it scrive