Salvini annulla tutti gli impegni pubblici oggi per controlli medici

Today.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Annullati gli impegni pubblici del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini previsti per oggi, sabato 20 settembre. Il leader della Lega, fa sapere il suo staff, si sta sottoponendo a dei controlli medici. È confermata la presenza di domani a Pontida.Salvini annulla gli impegni oggi 20. 🔗 Leggi su Today.it

