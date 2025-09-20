Salvini annulla tutti gli impegni per le coliche | è giallo sulla sua presenza a Pontida Ma lo staff assicura | Ci sarà

“Ci vediamo a Pontida!”. È il messaggio postato sui social dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, poco prima che fosse annunciata la cancellazione dei suoi impegni di oggi per controlli medici. Il vicepremier diserta l’evento della Lega giovani. Il leader della Lega, fa sapere il suo staff, si sta sottoponendo a dei controlli medici: nulla di preoccupante, ovviamente è confermata la presenza di domenica a Pontida. A quanto si apprende, i controlli per il vicepremier e segretario leghista si sarebbe resi necessari per un problema di calcoli renali. Oggi nell’agenda di Salvini figurano due appuntamenti: alle 11. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

