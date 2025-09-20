Salvini annulla tutti gli impegni per le coliche | è giallo sulla sua presenza a Pontida Ma lo staff assicura | Ci sarà

Secoloditalia.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ci vediamo a Pontida!”. È il messaggio postato sui social dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, poco prima che fosse annunciata la cancellazione dei suoi impegni di oggi per controlli medici. Il vicepremier diserta l’evento della Lega giovani. Il leader della Lega, fa sapere il suo staff, si sta sottoponendo a dei controlli medici: nulla di preoccupante, ovviamente è confermata la presenza di domenica a Pontida. A quanto si apprende, i controlli per il vicepremier e segretario leghista si sarebbe resi necessari per un problema di calcoli renali. Oggi nell’agenda di Salvini figurano due appuntamenti: alle 11. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

salvini annulla tutti gli impegni per le coliche 232 giallo sulla sua presenza a pontida ma lo staff assicura ci sar224

© Secoloditalia.it - Salvini annulla tutti gli impegni per le coliche: è giallo sulla sua presenza a Pontida. Ma lo staff assicura: “Ci sarà”

In questa notizia si parla di: salvini - annulla

Tar di Roma annulla decreto Salvini sul foglio di servizio noleggio con conducente

Il Tar del Lazio annulla il decreto Salvini sul foglio di servizio Ncc

Il Tar del Lazio annulla il decreto Salvini sul foglio di servizio Ncc

Controlli medici per Matteo Salvini, il leader della Lega annulla tutti gli impegni (ma sarà a Pontida); Controlli medici per Matteo Salvini, annulla impegni di oggi. Domani sarà a Pontida; Salvini annulla tutti gli impegni pubblici oggi per controlli medici.

salvini annulla tutti impegniSalvini annulla tutti gli impegni previsti per oggi, si sta sottoponendo a controlli medici. Poi il video: «Ci vediamo a Pontida, senza paura» - Il leader della Lega, fa sapere il suo staff, si sta sottoponendo a dei ... msn.com scrive

salvini annulla tutti impegniSalvini annulla tutti gli impegni del sabato per controlli medici. Ma domani sarà a Pontida - Il leader della Lega si sta sottoponendo a dei controlli medici: "Nulla di preoccupante, confermata la presenza di domani a Pontida" ... Come scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Salvini Annulla Tutti Impegni