Salvini annulla tutti gli impegni per le coliche | è giallo sulla sua presenza a Pontida Ma lo staff assicura | Ci sarà
“Ci vediamo a Pontida!”. È il messaggio postato sui social dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, poco prima che fosse annunciata la cancellazione dei suoi impegni di oggi per controlli medici. Il vicepremier diserta l’evento della Lega giovani. Il leader della Lega, fa sapere il suo staff, si sta sottoponendo a dei controlli medici: nulla di preoccupante, ovviamente è confermata la presenza di domenica a Pontida. A quanto si apprende, i controlli per il vicepremier e segretario leghista si sarebbe resi necessari per un problema di calcoli renali. Oggi nell’agenda di Salvini figurano due appuntamenti: alle 11. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: salvini - annulla
Tar di Roma annulla decreto Salvini sul foglio di servizio noleggio con conducente
Il Tar del Lazio annulla il decreto Salvini sul foglio di servizio Ncc
Il Tar del Lazio annulla il decreto Salvini sul foglio di servizio Ncc
L'ufficio stampa del leader della Lega rassicura: "Niente di preoccupante" https://dire.it/20-09-2025/1181761-salvini-annulla-tutti-impegni-per-controlli-medici-ma-domani-sara-pontida/… - X Vai su X
La Serietà! Madrid annulla un contratto d’armi da 700 milioni con Tel Aviv. E chiede che Israele sia escluso dalle competizioni sportive (e dall’Eurovision), Il governo spagnolo ha tenuto fede agli impegni presi dal premier Sanchez la settimana scorsa 15 Sette Vai su Facebook
Controlli medici per Matteo Salvini, il leader della Lega annulla tutti gli impegni (ma sarà a Pontida); Controlli medici per Matteo Salvini, annulla impegni di oggi. Domani sarà a Pontida; Salvini annulla tutti gli impegni pubblici oggi per controlli medici.
Salvini annulla tutti gli impegni previsti per oggi, si sta sottoponendo a controlli medici. Poi il video: «Ci vediamo a Pontida, senza paura» - Il leader della Lega, fa sapere il suo staff, si sta sottoponendo a dei ... msn.com scrive
Salvini annulla tutti gli impegni del sabato per controlli medici. Ma domani sarà a Pontida - Il leader della Lega si sta sottoponendo a dei controlli medici: "Nulla di preoccupante, confermata la presenza di domani a Pontida" ... Come scrive huffingtonpost.it