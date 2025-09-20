Salvini annulla gli impegni pubblici per controlli medici | Ma domenica sarà a Pontida

Matteo Salvini ha annullato gli impegni pubblici di sabato 20 settembre 2025 per controlli medici. Secondo quanto riportato da fonti della Lega, il vicepremier avrebbe avuto dei calcoli renali. «Nulla di preoccupante, ovviamente è confermata la presenza di domani a Pontida», hanno aggiunto. Salvini era atteso nella bergamasca per il primo appuntamento con i giovani padani insieme al ministro Giuseppe Valditara e al vicesegretario Roberto Vannacci. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it

