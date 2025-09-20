Annullati gli impegni pubblici di Matteo Salvini previsti per oggi. Il leader della Lega, fa sapere il suo staff, si sta sottoponendo a dei controlli medici: nulla di preoccupante, ovviamente è confermata la presenza di domani a Pontida. Secondo le fonti, il vicepremier avrebbe delle coliche renali dovuti a dei calcoli che richiedono visite mediche. Non mancherà però al tradizionale evento in provincia di Bergamo dove dal 1990 il popolo della Lega si raduna sul pratone della valle dove nacque la Lega Lombarda, quando nel 1167, si unì contro il Sacro Romano Impero. L'evento doveva essere aperto proprio da Matteo Salvini che nel pomeriggio sarebbe dovuto salire sul palco insieme al nuovo vicesegretario Roberto Vannacci (per il generale è la prima volta da iscritto al partito) e il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salvini annulla gli impegni per visite mediche. "Domani a Pontida"