Salvini annulla gli impegni per sottoporsi a controlli medici | Nulla di grave calcoli renali

Quotidiano.net | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 20 settembre 2025 – Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha annullato tutti gli impegni pubblici previsti per oggi per effettuare dei controlli medici.   Nulla di preoccupante, fa sapere il suo staff, che conferma invece la presenza del segretario leghista per domani al tradizionale appuntamento della Lega a i Pontida. Secondo quanto si apprende i controlli medici per il segretario della Lega si sarebbero resi necessari per un problema di calcoli renali.” Saltano quindi i due impegni previsti per oggi nell'agenda di Salvini: alle 11.30 era atteso a Nogara, nel Veronese, in occasione del 50esimo anniversario della nascita dello stabilimento Coca Cola, poi in serata, alle 19 a Pontida, nelle valli della Bergamasca, per il tradizionale intervento alla manifestazione della Lega giovani che ogni anno precede il raduno della Lega, previsto domattina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

