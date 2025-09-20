Salvini annulla gli impegni | calcoli renali Sarà a Pontida domani

Matteo Salvini ha annullato gli impegni pubblici previsti per la giornata di oggi a causa di alcuni controlli medici legati a calcoli renali. A renderlo noto sono fonti vicine al leader della Lega, che hanno rassicurato circa le condizioni di salute del vicepremier: “Nulla di preoccupante”, sottolineano. Nonostante lo stop temporaneo, è confermata la partecipazione di Salvini domani a Pontida, lo storico raduno leghista che ogni anno richiama militanti e simpatizzanti da tutta Italia. L’appuntamento rappresenta un momento centrale per il partito: non solo occasione di mobilitazione politica e identitaria, ma anche palcoscenico per delineare le strategie future e testare il consenso interno alla coalizione di governo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

