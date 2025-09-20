Matteo Salvini si presenta a sorpresa a Pontida. Dopo alcuni controlli medici per un problema di calcoli renali che l'hanno costretto a cancellare gli impegni pubblici della mattinata, il vicepremier e segretario leghista arriva sul pratone. "Quando oggi gli amici del pronto soccorso di Chiari mi hanno dimesso, mi hanno detto: 'Ministro, si deve riposare'. Il mio riposo siete voi", dice dal palchetto allestito sotto il tendone per l'evento organizzato dalla giovanile del partito, alla vigilia del raduno al via domani alle 10. Salvini, dopo un omaggio ad Umberto Bossi che ieri è andato a salutare per gli auguri di compleanno, non le manda a dire: "Una cosa unisce la Lega di oggi a quella di trent'anni fa: ce l'hanno con noi ed 'è colpa della Lega' giornali, baroni universitari, collettivi di studenti, i sindacati, gli amici potenti a Roma e a Bruxelles. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salvini a sorpresa a Pontida pungola gli alleati. Vannacci: "Noi eredi di Kirk"