Salvini a sorpresa a Pontida pungola gli alleati Vannacci | Noi eredi di Kirk
Matteo Salvini si presenta a sorpresa a Pontida. Dopo alcuni controlli medici per un problema di calcoli renali che l'hanno costretto a cancellare gli impegni pubblici della mattinata, il vicepremier e segretario leghista arriva sul pratone. "Quando oggi gli amici del pronto soccorso di Chiari mi hanno dimesso, mi hanno detto: 'Ministro, si deve riposare'. Il mio riposo siete voi", dice dal palchetto allestito sotto il tendone per l'evento organizzato dalla giovanile del partito, alla vigilia del raduno al via domani alle 10. Salvini, dopo un omaggio ad Umberto Bossi che ieri è andato a salutare per gli auguri di compleanno, non le manda a dire: "Una cosa unisce la Lega di oggi a quella di trent'anni fa: ce l'hanno con noi ed 'è colpa della Lega' giornali, baroni universitari, collettivi di studenti, i sindacati, gli amici potenti a Roma e a Bruxelles. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: salvini - sorpresa
Open arms, Salvini: sorpresa e rabbia ma non sono preoccupato
Open Arms, alta tensione governo-togheL'assoluzione di Salvini e la mossa a sorpresa dei pm: «Dai giudici un errore sulle norme»
Ponte sullo stretto, Matteo Salvini a sorpresa: “No, così no!”
Parte la Pontida in stile Charlie Kirk. E a sorpresa arriva anche Salvini #ANSA https://ow.ly/jVMv50WZP2B - X Vai su X
VERSO IL VOTO | Il partito di Salvini ufficializza l’inserimento nelle liste della già sindaco di Vibo, dell’attuale sindaco di Castrolibero e della “sorpresa” delle Comunali di Lamezia - facebook.com Vai su Facebook
Festa Lega,Salvini a sorpresa a Pontida - Il leader della Lega, Matteo Salvini, è arrivato a sorpresa a Pontida, nonostante le coliche renali e la prescrizione del riposo da parte dei medici. Lo riporta rainews.it
Salvini appare a sorpresa in serata a Pontida. I giovani della Lega contro Forza Italia. Vannacci star: "Noi eredi di Kirk" - Una pre Pontida di lotta e senza peli sulla lingua contro migranti e avversari politici. Riporta msn.com