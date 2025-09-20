Salvini a sorpresa a Pontida Cori e applausi per Vannacci | Noi gli eredi di Charlie Kirk

(Adnkronos) – "Quando oggi gli amici del pronto soccorso mi hanno dimesso, mi hanno detto: 'si deve risposare'. Ma il mio riposo siete voi". A sorpresa, dopo aver annullato tutti gli impegni per un problema di salute legato ai calcoli renali, il segretario della Lega Matteo Salvini arriva sul palco di Pontida. "Mi hanno riferito – . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: salvini - sorpresa

Open arms, Salvini: sorpresa e rabbia ma non sono preoccupato

Open Arms, alta tensione governo-togheL'assoluzione di Salvini e la mossa a sorpresa dei pm: «Dai giudici un errore sulle norme»

Ponte sullo stretto, Matteo Salvini a sorpresa: “No, così no!”

VERSO IL VOTO | Il partito di Salvini ufficializza l’inserimento nelle liste della già sindaco di Vibo, dell’attuale sindaco di Castrolibero e della “sorpresa” delle Comunali di Lamezia Vai su Facebook

Urbanistica Milano, l’ex magistrato Guido Salvini: “Perché tutti scarcerati? Nessuna sorpresa”. L’ex giudice commenta l’annullamento degli arresti e definisce gli sviluppi dell’inchiesta - X Vai su X

Pontida, i Giovani della Lega a Forza Italia: “O con noi o contro”. L'arrivo a sorpresa di Salvini: “Il mio riposo siete voi”; Lega, via a Pontida nel nome del “martire” Kirk tra i malumori per l’Autonomia in stallo e Vannacci; Lega, Vannacci a Pontida: Dobbiamo diventare gli eredi di Kirk | Al raduno anche Salvini a sorpresa: Sto meglio, il mio riposo siete voi.

Vannacci accolto come una star a Pontida, poi arriva Salvini: «Sto bene, ma (fate) piano» - L'ex generale per la prima volta protagonista del tradizionale raduno leghista, il 37esimo . Segnala msn.com

Salvini a Pontida: 'Sto meglio'. Vannacci: 'La sinistra fa la vittima, Saviano ha scorta e io no' - "Meglio": Salvini ha risposto in questo modo, arrivando al raduno, a chi gli chiedeva delle sue condizioni di salute. ansa.it scrive