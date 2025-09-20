Salva la madre dal vicino di casa che voleva ucciderla a Lainate | la figlia ha spaccato una bottiglia in testa all’uomo
Ha fatto irruzione in casa di una vicina dominicana di 44 anni cercando di strozzarla dopo aver staccato la luce dell’appartamento. La figlia di 27 anni della donna gli ha però spaccato una bottiglia in testa facendolo desistere. I carabinieri della compagnia di Rho hanno quindi arrestato per tentato omicidio e violazione di domicilio un 48enne italiano. E’ accaduto nella serata di ieri a Lainate,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
