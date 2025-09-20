Salto triplo mondiale problemi fisici frenano Diaz nel giorno della sopresa Dallavalle

TOKYO – Nel salto triplo ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo si è consumata una doppia emozione per l’Italia: alle difficoltà di Andy Diaz, tesserato con la Libertas Livorno, reduce da problemi fisici, ha fatto da contraltare la consacrazione di Andrea Dallavalle, bronzo agli Europei indoor, ora vicecampione mondiale con un salto da sogno. Diaz è arrivato alla finale dopo una qualificazione faticosa: ha mancato il primo salto valido, poi ha mosso la gara con un 16,94 che gli è valso il settimo posto e la qualificazione tra i dodici. Nella finale però non è riuscito a esprimersi al meglio: partito con un nullo, ha alternato misure spesso al di sotto delle sue ambizioni, pagando anche un fastidio fisico che da tempo lo accompagna — la sua pubalgia è emersa nei commenti dopo la gara. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

