‘Salotti’ sul futuro del miele Dop Produttori enti e tecnici al lavoro per sviluppare filiere e turismo

20 set 2025

Salotti, laboratori, spettacoli e gusto nel weekend del primo BancarelMiele oggi e domani, guardando alla vocazione apistica e culturale del territorio come occasione per rafforzare la collaborazione tra produttori, istituzioni, tecnici, enti e associazioni con l’obiettivo di sviluppare le filiere. Una festa del territorio e un evento speciale per famiglie quello del fine settimana a Mulazzo. Oggi la prima giornata sarà strutturata in tre salotti tematici con esperti e istituzioni per la promozione del Miele della Lunigiana DOP come strumento per una cultura alimentare e ambientale, turismo sostenibile e tutela di luoghi, tradizioni e filiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

