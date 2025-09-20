‘Salotti’ sul futuro del miele Dop Produttori enti e tecnici al lavoro per sviluppare filiere e turismo

Salotti, laboratori, spettacoli e gusto nel weekend del primo BancarelMiele oggi e domani, guardando alla vocazione apistica e culturale del territorio come occasione per rafforzare la collaborazione tra produttori, istituzioni, tecnici, enti e associazioni con l’obiettivo di sviluppare le filiere. Una festa del territorio e un evento speciale per famiglie quello del fine settimana a Mulazzo. Oggi la prima giornata sarà strutturata in tre salotti tematici con esperti e istituzioni per la promozione del Miele della Lunigiana DOP come strumento per una cultura alimentare e ambientale, turismo sostenibile e tutela di luoghi, tradizioni e filiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: salotti - futuro

Nei luoghi di cultura di Borgo a Mozzano la grande musica classica con gli Incontri Musicali della Scuola Civica di Musica “Salotti”. Inizierà il prossimo 21 settembre la quindicesima edizione degli “Incontri Musicali – i luoghi del bello e della cultura” organizzati Vai su Facebook

‘Salotti’ sul futuro del miele Dop. Produttori, enti e tecnici al lavoro per sviluppare filiere e turismo - Salotti, laboratori, spettacoli e gusto nel weekend del primo BancarelMiele oggi e domani, guardando alla vocazione apistica e culturale del territorio come occasione per rafforzare la collaborazione ... Da lanazione.it

Il miele Dop sale in passerella. Mulazzo celebra l’eccellenza tra degustazioni e laboratori - Domani e domenica in programma numerose attività dedicata al prodotto delle api e alla filiera. Riporta msn.com