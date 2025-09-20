Salone di Monaco la sfida continua fra Germania e Cina tra elettriche motori a gasolio e copie di lusso

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per molte case automobilistiche tedesche il  Salone dell'Auto Iaa Mobility di Monaco di Baviera ha rappresentato l'occasione ideale per presentare o anticipare nuovi modelli elettrici, mettendo in evidenza l’evoluzione tecnologica e il cambio di passo, senza però trascurare la tradizione automotive nazionale, da sempre sinonimo di qualità. Parallelamente, dalla Cina arrivano proposte che, ispirandosi apertamente a celebri veicoli europei di lusso, si presentano come alternative meno originali ma interessanti per dotazione e livello costruttivo, con il vantaggio di un prezzo più competitivo rispetto alle concorrenti tedesche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

salone di monaco la sfida continua fra germania e cina tra elettriche motori a gasolio e copie di lusso

© Gazzetta.it - Salone di Monaco, la sfida continua fra Germania e Cina, tra elettriche, motori a gasolio e copie di lusso

In questa notizia si parla di: salone - monaco

Salone di Monaco Iaa 2025: Suv e city car, tante novità

Mini al Salone di Monaco con due anteprime mondiali

Cupra Tindaya: la showcar in anteprima al Salone di Monaco

La terza edizione dell’IAA Mobility di Monaco fa luce su sfide e contraddizioni della transizione dell’auto; Monaco Business 2025: tra sfide e opportunità, come fare affari nel Principato?; IAA Mobility, la Germania riparte. Al salone di Monaco si riaccende la sfida fra Bmw e Mercedes con iX3 e GLC, i Suv elettrici.

salone monaco sfida continuaSalone di Monaco 2025: le cinque novità più importanti - Le cinque novità più interessanti del Salone di Monaco 2025: dalla BMW iX3 alla Volkswagen T- Secondo iconmagazine.it

salone monaco sfida continuaSalone di Monaco 2025. Sfida Europa-Cina: l'auto elettrica low cost contro dazi e crisi - Poche novità, tecnologia estrema e qualche ripensamento i temi principali ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Salone Monaco Sfida Continua