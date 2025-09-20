Salone di Monaco la sfida continua fra Germania e Cina tra elettriche motori a gasolio e copie di lusso

Per molte case automobilistiche tedesche il Salone dell'Auto Iaa Mobility di Monaco di Baviera ha rappresentato l'occasione ideale per presentare o anticipare nuovi modelli elettrici, mettendo in evidenza l'evoluzione tecnologica e il cambio di passo, senza però trascurare la tradizione automotive nazionale, da sempre sinonimo di qualità. Parallelamente, dalla Cina arrivano proposte che, ispirandosi apertamente a celebri veicoli europei di lusso, si presentano come alternative meno originali ma interessanti per dotazione e livello costruttivo, con il vantaggio di un prezzo più competitivo rispetto alle concorrenti tedesche.

