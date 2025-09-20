SALOMON Dall’asfalto ai sentieri più grip e protezione
Dall’asfalto ai sentieri più tecnici, la nuova collezione di Salomon combina ammortizzazione, trazione e precisione. Frutto di un lavoro accurato per garantire equilibrio tra reattività, ammortizzazione, protezione e leggerezza, trazione e fluidità. Un esempio è Aero Blaze 3, scarpa versatile realizzata per accompagnare ogni allenamento su strada. Per chi è alla ricerca di velocità e controllo sui sentieri, Salomon propone dalle versione avanzata SLAB Pulsar 4 al comfort dinamico della Ultra Glide 3: grip e protezione su ogni tipo di terreno e distanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: salomon - dall
Purtroppo la primavera tarda ad arrivare e nel weekend è prevista pioggia. Per questo siamo costretti a rimandare la Festa di una settimana. Tutte le attività, dall'atletica al karate, dalla danza al fitness, dal pickleball al laboratorio di disegno e di giardinaggio, vi Vai su Facebook
#IsraeleItalia, #Solomon si mette in mostra: il #Torino lo aveva cercato nel 2022 Nella sfida vinta dall'#Italia contro #Israele, ha brillato #Solomon, cercato in passato dal Toro #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo - X Vai su X
1 ottobre, Salomon Running Milano tra natura, sentieri, salite e discese. Aperte le iscrizioni - Sì, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023 sarà la 13esima edizione dell’urban trail della città di Milano, ormai un grande classico se ... Lo riporta corrieredellosport.it