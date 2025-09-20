SALOMON Dall’asfalto ai sentieri più grip e protezione

Dall’asfalto ai sentieri più tecnici, la nuova collezione di Salomon combina ammortizzazione, trazione e precisione. Frutto di un lavoro accurato per garantire equilibrio tra reattività, ammortizzazione, protezione e leggerezza, trazione e fluidità. Un esempio è Aero Blaze 3, scarpa versatile realizzata per accompagnare ogni allenamento su strada. Per chi è alla ricerca di velocità e controllo sui sentieri, Salomon propone dalle versione avanzata SLAB Pulsar 4 al comfort dinamico della Ultra Glide 3: grip e protezione su ogni tipo di terreno e distanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

