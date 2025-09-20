A giorni il Parlamento europeo dovrà decidere se revocare l'immunità alla deputata di Sinistra Italiana Ilaria Salis, la anarco comunista inseguita da un ordine di arresto emesso dalla magistratura ungherese. I fatti sono noti: la Salis - già condannata in Italia in via definitiva per violenza e resistenza a pubblico ufficiale - prima dell'elezione si trovava sotto processo a Budapest accusata di aver riempito di botte, insieme a diversi sodali, dei giovani di destra durante una loro manifestazione. Se il Parlamento darà corso alle richieste dell'autorità ungherese, Ilaria Salis tornerà agli arresti: addio Parlamento europeo e soprattutto addio ai 14mila euro al mese più benefit, compenso poco proletario ma assai utile per chi nella vita non ha mai trovato né arte né parte se non odiare a vario titolo i «moderati» a cui oggi a sorpresa si appella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salis, i piagnistei di una sconfitta