Salis i piagnistei di una sconfitta
A giorni il Parlamento europeo dovrà decidere se revocare l'immunità alla deputata di Sinistra Italiana Ilaria Salis, la anarco comunista inseguita da un ordine di arresto emesso dalla magistratura ungherese. I fatti sono noti: la Salis - già condannata in Italia in via definitiva per violenza e resistenza a pubblico ufficiale - prima dell'elezione si trovava sotto processo a Budapest accusata di aver riempito di botte, insieme a diversi sodali, dei giovani di destra durante una loro manifestazione. Se il Parlamento darà corso alle richieste dell'autorità ungherese, Ilaria Salis tornerà agli arresti: addio Parlamento europeo e soprattutto addio ai 14mila euro al mese più benefit, compenso poco proletario ma assai utile per chi nella vita non ha mai trovato né arte né parte se non odiare a vario titolo i «moderati» a cui oggi a sorpresa si appella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: salis - piagnistei
Salis, i piagnistei di una sconfitta.
Salis, i piagnistei di una sconfitta - Se il Parlamento darà corso alle richieste dell'autorità ungherese, Ilaria Salis tornerà agli arresti: addio Parlamento europeo e soprattutto addio ai 14mila euro al mese più benefit ... Segnala msn.com
Ilaria Salis, il 23 si vota sull'immunità parlamentare: «Sarebbe grave cedere alle pulsioni vendicative di Orbán» - Il voto della commissione Affari giuridici dell'Eurocamera (Juri) sulla revoca dell'immunità alll'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, si terrà martedì 23 ... Si legge su ilmessaggero.it