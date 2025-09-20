Salis aspettando il 23 settembre

L’Agi del 18 settembre scorso riferisce della replica su X di Zoltán Kovács, portavoce del governo di Viktor Orbán al tweet di Ilaria Salis sulla valutazione della revoca dell’immunità parlamentare . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Ilaria Salis rischia la revoca dell'immunità il 23 settembre, "terrorizzata" da Orban con un tweet - Il Parlamento europeo dovrà decidere nei prossimi giorni sulla revoca dell'immunità per Ilaria Salis chiesta dall'Ungheria di Orban ... Come scrive virgilio.it

salis aspettando 23 settembreIlaria Salis, 72 ore con il cuore in gola: «Non sono una terrorista. Rischio l'immunità? Il Parlamento Ue difenda la democrazia, non me» - Martedì a Bruxelles si vota: l'eurodeputata e il pericolo di un nuovo arresto dopo la richiesta dell'Ungheria. Riporta corriere.it

