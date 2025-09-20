Salesiani formazione e speranza Inaugurato il polo per i giovani Aule laboratori e prospettive

Ilrestodelcarlino.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Piano San Lazzaro, quartiere simbolo della multiculturalità anconetana, si accendono nuove luci di speranza. I salesiani di corso Carlo Alberto hanno aperto ieri le porte del loro centro di formazione professionale, trasformando quello che era solo un progetto in una realtà per tanti giovani. Non è solo formazione, è molto di più. Da un quartiere che spesso finisce sulle cronache cittadine a causa di episodi di microcriminalità, emerge una risposta concreta fatta di aule, laboratori e, soprattutto, di persone. Il nuovo polo formativo rappresenta la dimostrazione pratica di come Comune, Regione e realtà del territorio possano trovare una sintesi vincente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

salesiani formazione e speranza inaugurato il polo per i giovani aule laboratori e prospettive

© Ilrestodelcarlino.it - Salesiani, formazione e speranza. Inaugurato il polo per i giovani. Aule, laboratori e prospettive

In questa notizia si parla di: salesiani - formazione

"Alzati e vai", il centro Salesiani protagonista nella formazione dei giovani

Italia – Aprirà ad Ancona un nuovo Centro di Formazione Professionale salesiano; Taglio del nastro e festa per il nuovo Centro salesiano di formazione professionale; Salesiani, ecco il nuovo centro di formazione.

salesiani formazione speranza inauguratoSalesiani, ecco il nuovo centro di formazione - Giovani, istituzioni e imprese: apre ad Ancona il nuovo Centro Salesiano di formazione professionale . Riporta msn.com

salesiani formazione speranza inauguratoAncona: domani apre il nuovo Centro di Formazione Professionale Salesiano - 30, verrà inaugurato ad Ancona, in via Carlo Alberto 77, il nuovo Centro di Formazione Professionale Salesiano, struttura educativa che unisce scuola, ... Secondo veratv.it

Cerca Video su questo argomento: Salesiani Formazione Speranza Inaugurato