salesiani formazione e speranza inaugurato il polo per i giovani aule laboratori e prospettive

Nel cuore di Piano San Lazzaro, quartiere simbolo della multiculturalità anconetana, si accendono nuove luci di speranza. I salesiani di corso Carlo Alberto hanno aperto ieri le porte del loro centro di formazione professionale, trasformando quello che era solo un progetto in una realtà per tanti giovani. Non è solo formazione, è molto di più. Da un quartiere che spesso finisce sulle cronache cittadine a causa di episodi di microcriminalità, emerge una risposta concreta fatta di aule, laboratori e, soprattutto, di persone. Il nuovo polo formativo rappresenta la dimostrazione pratica di come Comune, Regione e realtà del territorio possano trovare una sintesi vincente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

