Salerno prosegue la pavimentazione dell' ultimo tratto del Corso

20 set 2025

Prosegue la riqualificazione dell'ultimo tratto di Corso Vittorio Emanuele a Salerno. I lavori di pavimentazione continuano e - come mostrano le foto di Antonio Capuano - con lo spessore 8 centimetri in pietra lavica etnea hanno superato la sede della Banca d'Italia, mentre con lo spessore 15. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

