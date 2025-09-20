Salerno aggredito dal cane di famiglia | grave un bambino di 3 anni
Un bimbo di 3 anni è rimasto gravemente ferito a Caselle in Pittari (Salerno) a seguito di un’aggressione da parte del cane di famiglia. Il piccolo, secondo quanto si apprende, dopo essersi avvicinato all’animale, è stato morso alla testa. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale a Vallo della Lucania (Salerno). Spetterà ora ai medici valutare un eventuale trasferimento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: salerno - aggredito
Salerno, personale di Polizia Penitenziaria aggredito da un detenuto durante un intervento a sua tutela
Tensione nel carcere di Salerno: agente aggredito da un detenuto
Nocera Inferiore, aggredito autista sulla linea Napoli-Salerno: la denuncia della Cgil
47ENNE AGGREDITO E RAPINATO PER UN TELEFONINO: SI INDAGA Sarebbe stato prima minacciato poi ferito alla gola con un coltellino per un telefonino: l'accaduto, venerdì sera, sul lungomare Clemente Tafuri a Salerno, nel quartiere Torrione. Un uomo Vai su Facebook
AUTISTA BUS ITALIA AGGREDITO AD ANGRI, IL GRIDO D’ALLARME DEI SINDACATI A pochi giorni dalla riattivazione del Tavolo Tematico presso la Prefettura di Salerno sul contrasto alle aggressioni al personale del... - X Vai su X
Azzannato da un pitbull a Scafati: bambino di nove anni in ospedale; Acerra, sbranata a 9 mesi dal pitbull di famiglia: le due versioni del padre. Ecco cosa non torna; Eboli, morto a 13 mesi azzannato dai pitbull: due persone a giudizio.
Salerno, aggredito dal cane di famiglia: grave un bambino di 3 anni - Un bimbo di 3 anni è rimasto gravemente ferito a Caselle in Pittari (Salerno) a seguito di un’aggressione da parte del cane di famiglia . Si legge su msn.com
Bimba aggredita dal cane dello zio. Gravissime lesioni al volto, ricoverata d’urgenza al Meyer - Porto Azzurro, 18 agosto 2025 — Una bambina di 5 anni, in vacanza all’Elba dalla Lombardia, è stata aggredita dal cane dello zio mentre si trovava con la famiglia in un camping di Porto Azzurro. Lo riporta lanazione.it