Salerno aggredito dal cane di famiglia | grave un bambino di 3 anni

Un bimbo di 3 anni è rimasto gravemente ferito a Caselle in Pittari (Salerno) a seguito di un’aggressione da parte del cane di famiglia. Il piccolo, secondo quanto si apprende, dopo essersi avvicinato all’animale, è stato morso alla testa. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale a Vallo della Lucania (Salerno). Spetterà ora ai medici valutare un eventuale trasferimento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

