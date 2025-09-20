La collaborazione tra Arthur Arbesser e il brand di lingerie Hanro, il ciondolo che custodisce i ricordi di Atelier VM e le borse ricamate di Strathberry X Cinq à Sept. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sabato shopping: i consigli del 20 settembre