Russia rapporto servizi segreti italiani | Mosca non ha capacità militari per attacco a Nato ma esercito Putin tra i più forti con Cina e India

La potenza russa non viene negata, ma viene ridimensionata la possibilità che la situazione degeneri in un conflitto globale, come temono i Paesi baltici e la Polonia. C’è chi tra gli 007 arriva a dire di “non capire” su quali basi la Germania ritenga che nel giro di 3 anni Mosca possa sentirsi pron. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Russia, rapporto servizi segreti italiani: “Mosca non ha capacità militari per attacco a Nato”, ma esercito Putin tra i più forti con Cina e India

