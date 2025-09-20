Runner colpito da un uovo sul lungomare | manifestazione di solidarietà davanti al teatro Margherita

Un nutrito gruppo di appassionati della corsa si è riunito davanti al teatro Margherita a Bari per esprimere solidarietà nei confronti del runner ferito qualche giorno fa dal lancio di un uovo mentre correva sul lungomare cittadino.All'appuntamento hanno preso parte anche gli assessori comunali. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: runner - colpito

Colpito da un fulmine durante una gara di trail: paura per un runner 35enne sulla Cima Tauffi

Leonardo Nistri, il runner colpito da un fulmine durante una gara: "Sopravvissuto e illeso"

Choc a Bari, runner colpito da un uovo: è in ospedale. Il lancio da un'auto in corsa

In segno di solidarietà, domani mattina i runner baresi si ritroveranno davanti al teatro Kursaal Santalucia, la zona in cui Vito è stato colpito al volto Vai su Facebook

Runner colpito da un uovo sul lungomare di Bari. Sabato “Un abbraccio per Vito” - X Vai su X

Runner colpito da un uovo sul lungomare: manifestazione di solidarietà davanti al teatro Margherita; Runner colpito da un uovo sul lungomare di Bari. Sabato Un abbraccio per Vito; Runner colpito al volto da un uovo: Non è il primo caso | L'aggressione ripresa con il cellulare.

Bari, flash-mob dei runner stretti attorno a Vito, 62enne colpito da un uovo che ha rischiato di perdere l'occhio VIDEO - L’iniziativa sotto il Teatro Margherita è stata la dimostrazione che la comunità sportiva non ha fatto passi indietro, ma due in avanti: “Il gesto infelice di pochi giorni fa non ci ha divisi, ci ha ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, runner colpito da un uovo mentre corre sul lungomare: indagini in corso - Piepoli ha definito l’episodio “grave, ripreso da complici e non isolato”, sollecitando indagini rapide, maggiori controlli sul lungomare e nelle zone frequentate da podisti e ciclisti, e la ... Lo riporta giornaledipuglia.com