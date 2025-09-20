. Le dichiarazioni del tecnico dell’Udinese. Dopo la sconfitta interna per 3-0 contro il Milan, valida per la quarta giornata di Serie A, l’allenatore dell’ Udinese, Kosta Runjaic, ha analizzato la prestazione della squadra ai microfoni di DAZN. Il tecnico ha evidenziato come alcuni errori evitabili in possesso palla abbiano favorito i rossoneri, determinando la svolta del match, in particolare il secondo gol subito nei primi secondi del secondo tempo, che ha tagliato le gambe ai friulani. Runjaic ha sottolineato che la squadra ha mostrato timore e poca energia, con diversi singoli che non sono riusciti a esprimere le proprie qualità. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Runjaic incorona il Milan e ‘snobba’ l’Inter: «È la migliore squadra che abbiamo visto, non stupitevi!»