Rugby Italia-Samoa | countdown per il test match di Genova

Sportface.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentata ieri al Salone Nautico la sfida del 22 novembre al “Ferraris”. Quesada e gli Azzurri chiuderanno le Quilter Nations Series contro i pacifici. Manca poco più di due mesi al ritorno dell’ Italrugby allo stadio Luigi Ferraris, dove sabato 22 novembre (kick-off ore 21.10, diretta Sky Sport e Rai2) gli uomini di Gonzalo Quesada affronteranno le Isole Samoa nell’ultimo appuntamento del novembre internazionale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

