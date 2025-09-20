Rugby Italia-Samoa | countdown per il test match di Genova
Presentata ieri al Salone Nautico la sfida del 22 novembre al "Ferraris". Quesada e gli Azzurri chiuderanno le Quilter Nations Series contro i pacifici. Manca poco più di due mesi al ritorno dell' Italrugby allo stadio Luigi Ferraris, dove sabato 22 novembre (kick-off ore 21.10, diretta Sky Sport e Rai2) gli uomini di Gonzalo Quesada affronteranno le Isole Samoa nell'ultimo appuntamento del novembre internazionale.
In questa notizia si parla di: rugby - italia
