Si è appena conclusa all’Ashton Gate Stadium di Bristol la seconda semifinale della Rugby World Cup 2025, il campionato iridato femminile di rugby, e in campo sono scese la Francia e le padrone di casa dell’Inghilterra. Una sfida che è ormai un classico del Sei Nazioni, lo scontro tra le due nazionali che da anni dominano la scena europea e da cui doveva uscire la sfidante del Canada per il titolo. Partita vibrante e ricca di emozioni quella andata in scena tra Inghilterra e Francia, con le padrone di casa che hanno saputo imporsi con autorità dopo un avvio equilibrato. Le inglesi partono subito fortissimo e al 5’ trovano la prima marcatura con Kildunne, brava a raccogliere un’azione confusa e trasformarla in una corsa irresistibile da quaranta metri per il 7-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby femminile: l’Inghilterra batte la Francia e conquista la finale ai Mondiali