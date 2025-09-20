Rubrica Tg2 Storie con Adriana Pannitteri | anticipazioni sulla prima puntata

ritorno di tg2 storie con adriana pannitteri: anticipazioni sulla prima puntata. Dal 20 settembre, alle ore 00:00, riprende Tg2 Storie, il programma domenicale di Rai 2 condotto e curato da Adriana Pannitteri. La trasmissione, che andrà in onda ogni sabato con repliche la domenica mattina alle ore 7.00, si propone di offrire un approfondimento su temi di attualità, cronaca e storie di vita di persone comuni e figure del mondo della cultura e dello spettacolo. La conduttrice sottolinea come ogni vita sia ricca di sfumature sorprendenti, rendendo il format capace di coinvolgere un pubblico variegato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

