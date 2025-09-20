Rubrica Tg2 Storie con Adriana Pannitteri | anticipazioni sulla prima puntata

ritorno di tg2 storie con adriana pannitteri: anticipazioni sulla prima puntata. Dal 20 settembre, alle ore 00:00, riprende Tg2 Storie, il programma domenicale di Rai 2 condotto e curato da Adriana Pannitteri. La trasmissione, che andrà in onda ogni sabato con repliche la domenica mattina alle ore 7.00, si propone di offrire un approfondimento su temi di attualità, cronaca e storie di vita di persone comuni e figure del mondo della cultura e dello spettacolo. La conduttrice sottolinea come ogni vita sia ricca di sfumature sorprendenti, rendendo il format capace di coinvolgere un pubblico variegato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Adriana Pannitteri, intervista alla giornalista del Tg2 Storie: “Non mi interessa la tv delle polemiche. Il cambiamento è una sfida”; Rai 2, da sabato 20 Settembre la nuova stagione del TG2 Storie; Tg 2 Storie, i racconti della settimana.

rubrica tg2 storie adrianaRAI 2 * “TG2 STORIE – I RACCONTI DELLA SETTIMANA” – 20/09 (00.00) : «AL VIA LA NUOVA STAGIONE DEL ROTOCALCO, FOCUS SU GAZA E MAFIA ITALIANA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO ... - In studio Alessandro Rossellini, nipote di Roberto Rossellini, che per gli 80 anni di "Roma città aperta" incontra la nipote di Teresa Gullace, la donna alla ... Si legge su agenziagiornalisticaopinione.it

Tg2 Storie. I racconti della settimana - Le storie e i protagonisti di fatti di cronaca e di costume che si raccontano nella loro quotidianità. Secondo rainews.it

