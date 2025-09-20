Rubava nelle case mascherato da Gigi D’Alessio fermato a Castellammare un pugile di 26 anni

Il giovane era alla guida di un'auto rubata ed è stato arrestato dai carabinieri, che hanno trovato anche tre maschere di Gigi D'Alessio.

