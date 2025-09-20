Rubava nelle case mascherato da Gigi D’Alessio fermato a Castellammare un pugile di 26 anni

Notizie.virgilio.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane era alla guida di un’auto rubata ed è stato arrestato dai carabinieri, che hanno trovato anche tre maschere di Gigi D’Alessio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

rubava nelle case mascherato da gigi d8217alessio fermato a castellammare un pugile di 26 anni

© Notizie.virgilio.it - Rubava nelle case mascherato da Gigi D’Alessio, fermato a Castellammare un pugile di 26 anni

In questa notizia si parla di: rubava - case

Presa la coppia di ladri che rubava nelle case: addosso oro, diamanti e pietre preziose

Ruba auto mascherato da Gigi D'Alessio, arrestato 26enne; Napoli, ruba un’auto mascherato da Gigi D’Alessio: arrestato; Ruba auto mascherato da Gigi D'Alessio, Andrea Izzo arrestato durante il concerto del cantante: «Ha preso a pugni i carabinieri».

rubava case mascherato gigiRubava nelle case mascherato da Gigi D’Alessio, fermato a Castellammare un pugile di 26 anni - Il giovane era alla guida di una Jeep rubata ed è stato arrestato dai carabinieri, che hanno trovato anche tre maschere di Gigi D’Alessio ... virgilio.it scrive

rubava case mascherato gigiRubava auto mascherato da Gigi d’Alessio: arrestato pugile 26enne nel Napoletano - Indossava infatti la maschera del suo cantante preferito per non farsi 'beccare' dalle ... Come scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Rubava Case Mascherato Gigi