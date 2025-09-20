Ruba una bici elettrica in centro ma viene individuato dai carabinieri grazie alle telecamere | denunciato

Ha rubato una bicicletta elettrica lo scorso 9 agosto in centro, in via Roma. Pensava di essere riuscito a sfuggire alle forze dell'ordine ma grazie alle telecamere di sorveglianza è stato individuato e denunciato dai carabinieri della stazione di Pescara Scalo. Autore del furto un 54enne senza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

