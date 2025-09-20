Ruba materiale medico dai sotterranei dell' ospedale Cannizzaro | scoperto e denunciato

Cataniatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 34enne catanese è stato denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Catania per i reati di furto aggravato e danneggiamento, dopo aver sottratto materiale medico dai locali dell'ospedale Cannizzaro. intorno all’1 e 15 di notte,la centrale operativa dell'Arma ha ricevuto una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

