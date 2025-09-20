Ruba materiale medico dai sotterranei dell' ospedale Cannizzaro | scoperto e denunciato
Un 34enne catanese è stato denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Catania per i reati di furto aggravato e danneggiamento, dopo aver sottratto materiale medico dai locali dell'ospedale Cannizzaro. intorno all’1 e 15 di notte,la centrale operativa dell'Arma ha ricevuto una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: ruba - materiale
Colto sul fatto mentre rubava cavi e materiale in un istituto scolastico: arrestato 34enne. Intervento notturno dei Carabinieri: recuperata la refurtiva dal cantiere per la manutenzione del plesso, misura cautelare dopo la convalida. La tempestività ha impedito… Vai su Facebook
Ruba una borsa e minaccia un medico, denunciato dai Carabinieri - I Carabinieri di Bolzano sono intervenuti in una lavanderia situata nei pressi del Ponte Talvera a seguito di una segnalazione per il furto di una borsa. ansa.it scrive
Anagni, un medico denuncia: «Aggredito nei sotterranei da un uomo incappucciato, poi sono svenuto» - Momenti di paura ieri mattina nel presidio sanitario di Anagni. Lo riporta ilmessaggero.it