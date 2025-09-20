Ruba auto mascherato da Gigi D’Alessio arrestato 26enne

(Adnkronos) – Ruba auto mascherato da Gigi D'Alessio per ingannare le telecamere, ma viene bloccato e arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento. Il 26enne, pugile stabiese, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia proprio durante uno dei concerti del cantante.  La scorsa notte una pattuglia lo ha incrociato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

