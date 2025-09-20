Ruba auto indossando una maschera di Gigi D' Alessio | 26enne arrestato dai carabinieri

Napolitoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 26enne stabiese è stato tratto in arresto per il furto di un'auto. Il giovane pugile per scampare alle telecamere, però, ha deciso di indossare una particolare maschera. Ed è proprio questo il particolare che rende la storia incredibile. Il 26enne, infatti, ha scassinato l'auto presa di mira. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

