Rotten tomatoes | perché il pubblico ama più dei critici nel viaggio della bellezza

Il nuovo film A Big Bold Beautiful Journey ha recentemente debuttato, ricevendo giudizi contrastanti sia da parte della critica che del pubblico. Diretto da Kogonada, il lungometraggio si inserisce nel genere fantasy e vede protagonisti Margot Robbie nel ruolo di Sarah e Colin Farrell in quello di David. La narrazione si focalizza su due sconosciuti che, attraverso un'avventura straordinaria, rivivono momenti significativi del loro passato. Questa pellicola rappresenta il seguito di Robbie a partire dal successo di Barbie (2023) e la prima apparizione cinematografica di Farrell dopo l'acclamato I Banshees of Inisherin (2022).

