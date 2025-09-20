Rossi nuovo campione under 14

Davide Rossi è il nuovo campione provinciale Under 14. L’atleta del San Martino Sport conquista a sorpresa il titolo dopo 2 successi contro pronostico: il primo, in semifinale, con il favorito Giorgio Francesco Zucchi (CT Reggio), regolato col punteggio di 7-6, 6-1; il secondo, nella sfida decisiva, contro il numero 2 Paolo Barbieri (CT Albinea), battuto con un doppio 6-2 Nella categoria Under 12 arrivano alla fine il numero 1 Mauà Thales Soncini (Cere, nella foto) e Samuele Pietri (San Martino Sport): il primo ha bisogno del super tiebreak per avere la meglio su Edoardo Silvestri (Cere), sconfitto 4-6, 6-3, 10-4, mentre il secondo piega 6-3, 6-4 Nico Zanichelli (CT Albinea). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

